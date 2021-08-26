Людвік Шолінян виступає у найлегшій ваговій категорії. І свій дебютний бій в UFC він проведе проти Джека Шора на UFC Vegas 36. Бій відбудеться 4 вересня.

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Шолінян в цьому бою замінить Звіада Лазішвілі, який отримав травму. При цьому останній теж в цьому бою перед тим замінив Саіда Нурмагомедова.

Шолінян є учасником популярного шоу UFC – The Ultimate Fighter. А загалом в змішаних єдиноборствах вже провів 12 боїв, в 9 з яких здобув перемоги. У 2018 році він спробував свої сили в Bellator, але після поразки в першому бою покинув промоушн.