Бой между Игнасио Бамондесом и Рузвельтом Робертсоном в легком весе был в предыдущем карди. Бойцы вторыми вышли в октагон в этот вечер в Лас-Вегасе. Хотя у каждого из них немалый опыт в смешанных единоборствах и довольно хорошая статистика.

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Бой между ними продлился почти все три раунда. И за несколько секунд до конца Бамондес решился на удар ногой с разворота. На этот раз его удар достиг цели – Робертсон не ожидал его, и после удара в голову оказался в нокауте.

За этот удар Бамондес получил от организаторов бонус за лучшее выступление вечера.