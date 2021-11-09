Слизал кровь соперника

23-летний Дмитрий Яцко в весовой категории до 61 килограмма победил израильтянина Дэвида Альмайо.

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По окончании одного из раундов киевлянин на эмоциях провел рукой по торсу оппонента, а затем слизал с нее кровь.

Видео эпизода

Поединок завершился победой Яцко единогласным решением судей. Это был его третий бой в смешанных единоборствах и уже третья победа.

Главным событием вечера стал бой украинца Александра Горшечника против Маркоса Винисиуса из Бразилии. Украинский боец победил в 1-м раунде.