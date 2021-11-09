Злизав кров суперника

23-річний Дмитро Яцько у ваговій категорії до 61 кілограма переміг ізраїльтянина Девіда Альмайо.

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Після закінчення одного з раундів киянин на емоціях провів рукою по торсу опонента, а потім злизав з неї кров.

Відео епізоду

Поєдинок завершився перемогою Яцька одноголосним рішенням суддів. Це був його третій бій у змішаних єдиноборствах і вже третя перемога.

Головною подією вечора став бій українця Олександра Горшечника проти Маркоса Вінісіуса із Бразилії. Український боєць переміг у 1-му раунді.