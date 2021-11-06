Британец потерял сознание

Через несколько секунд после старта поединка турецкий боец ​​нанес сильный удар ногой по бедру соперника. После этого он активно пошел в наступление и свалил Милнера.

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После этого Сарикам сразу начал избивать британца по лицу. Рефери сразу же остановил поединок, поскольку Милнер находился без сознания. Спортсмен пролежал несколько минут.

Британца удалось привести в сознание только перед оглашением результата боя.

Видео 15-секундного нокаута