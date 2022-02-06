Украинский биатлонист Цимбал назвал главный недостаток жилья в Олимпийской деревне

Зимние Олимпийские игры начались в Пекине 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля.

Цимбал: здесь не посмотришь Олимпиаду

Украинский биатлонист Богдан Цимбал в эксклюзивном интервью для 24 канала рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне. Спортсмен назвал главный недостаток квартир атлетов.

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Комнаты хорошие, просторные, все красиво. Есть все, что нужно. А еще есть очень удобная кровать, которая регулируется. Одна проблема – здесь не посмотришь Олимпиаду,

– рассказал Цимбал.

"Во-первых, нет телевизоров в комнатах. Во-вторых, здесь блокируются все подписки на спортивные телеканалы. А быть на Олимпиаде, и не посмотреть соревнования, – это как – то страшно звучит", – отметил биатлонист.

По словам Богдана, в самой Олимпийской деревне есть зоны отдыха, где можно посмотреть соревнования.

"У нас на территории есть центр, где есть спортзал, игровая зона. Там есть телевизоры. Также можно поиграть в теннис, бильярд. К тому же еще есть большой экран под открытым небом в самой деревне. Но на холоде, где -20 не очень хотелось бы стоять и смотреть все это", – добавил биатлонист.

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В сезоне-2020/2021 биатлонист успешно себя зарекомендовал и пробился в основную команду.

Интересно, что всего 4 года назад он получил свою первую награду на международном уровне. Цимбал стал бронзовым призером спринтерской гонки на чемпионате Европы среди юниоров.

Лучший результат Цимбала в этом сезоне – 17 место в спринте в Рупольдинге.

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