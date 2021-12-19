Михайлюк один из самых результативных украинцев в НБА

Защитнику сборной Украины удалось набрать 5 очков за 17 минут в матче Торонто – Голден Стэйт, который завершился в пользу команды Михайлюка – 119:100 (31:18, 32:24, 33:27, 23:31).

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24-летний Михайлюк повторил показатель Медведенко по результативности среди украинских баскетболистов в истории НБА.

В списке самых результативных украинцев НБА Медведенко занимал третье место. Михайлюк повторил рекорд Медведенко, который дважды выигрывал НБА, за 193 матча.

Святослав совершил 1222 броска с игры с показателем их реализации в 40,2%.

Следующие очки позволят Михайлюку обойти Медведенко и выйти на чистое третье место.

Самым результативным украинцем в истории НБА остается Алексей Лень, который сейчас выступает за Сакраменто. На его счету уже 4 265 очков.

Второй в рейтинге Виталий Потапенко, который за 11 сезонов набрал 3 995 очков.

Вниманию. Михайлюк начинал карьеру в Лейкерс, который выбрал его под 47-м номером драфта-2018. В феврале 2019-го украинца обменяли в Детройт, а прошлый сезон Святослав доигрывал в Оклахоме.