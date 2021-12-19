Михайлюк один з найрезультативніших українців в НБА

Захиснику збірної України вдалося набрати 5 очок за 17 хвилин у матчі Торонто – Голден Стейт, який завершився на користь команди Михайлюка – 119:100 (31:18, 32:24, 33:27, 23:31).

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24-річний Михайлюк повторив показник Медведенка за результативністю серед українських баскетболістів в історії НБА.

У списку найрезультативніших українців НБА Медведенко посідав третє місце. Михайлюк повторив рекорд Медведенка, який двічі вигравав НБА, за 193 матчі.

Святослав здійснив 1222 кидків з гри з показником їх реалізації у 40,2%.

Наступні очки дозволять Михайлюку обійти Медведенка та вийти на чисте третє місце.

Найрезультативнішим українцем в історії НБА залишається Олексій Лень, який наразі виступає за Сакраменто. На його рахунку вже 4265 очок.

Другий у рейтингу Віталій Потапенко, який за 11 сезонів набрав 3995 очок.

До уваги. Михайлюк розпочинав кар'єру в Лейкерс, який вибрав його під 47-м номером драфта-2018. У лютому 2019-го українця обміняли до Детройта, а минулий сезон Святослав догравав в Оклахомі.