В ночь с 9 на 10 сентября состоялся шестой матч серии плей-офф НБА между "Бостоном" и "Торонто". Канадской команде удалось выровнять счет в серии благодаря драматической победе. Хотя после боя кулаками не машут, баскетболисты решили пренебречь правилом.

"Торонто" вырвал победу во втором овертайме со счетом 125:122, пишет 24 канал. После игры на паркете чуть не вспыхнула драка.

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Баскетболисты обеих команд начали словесную перепалку после финальной сирены. Наиболее активным участником спора стал Маркус Смарт из "Бостона".

Смарт был самым заведенным и пытался что-то доказать соперникам и судьям. К счастью, драки удалось избежать.

Both teams had some words after the wild 2OT finish pic.twitter.com/5TDbrWidxF — Bleacher Report (@BleacherReport) September 10, 2020

Благодаря победе "Торонто" сравнялся счет в четвертьфинальной серии – 3:3. Кто выйдет в полуфинал, станет известно 12-го сентября. Именно тогда состоится седьмая игра между "Торонто" и "Бостоном".

"Торонто" – действующий чемпион НБА.

Отметим, что все матчи плей-офф НБА проходят в Орландо и команды изолированы от внешнего мира.