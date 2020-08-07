Алексей Лень поборол коронавирус и вернулся на паркет. Он сыграл в матче НБА за "Сакраменто Кингс" против "Нью Орлеан Пеликанс". И помог победить.

Алексей Лень провел на площадке 15 минут. Он набрал лишь 8 очков, четыре из которых со штрафных бросков. Но одна атака с участием Леня стала едва ли не украшением матча.

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Лень под Щитом получил скрытый пас от партнера, после чего сделал эффектный данк одной рукой через двух звездных соперников – Зайона Уильямсона и Брэндона Ингрэма.

F X finds E N pic.twitter.com/GRhGQlI2LA — Sacramento Kings (@SacramentoKings) August 6, 2020

Сам матч закончился победой "Сакраменто" 140:125. Команда сохраняет призрачные шансы попасть в плей-офф.