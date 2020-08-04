В матче регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Ютой Джаз" центровой "озерян" Джавейл МакГи едва не оказался в нокауте.

В третьей четверти матча центровой "Юры" Руди Гобер оказался вблизи кольца в окружении соперников. Он хотел сбросить мяч партнеру за трёхочковую линию. Но сделал это крайне неудачно. Ведь рядом с ним был Джавейл МакГи. Именно ему в лицо и попал мяч, пишет 24 канал.

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После мощного удара, в игрока "Лейкерс" подкосились ноги и он еле покинул площадку. Игроку понадобилось несколько минут, чтобы прийти в себя и продолжить игру.

Rudy Gobert makes a perfect chest pass to Javale McGee's face pic.twitter.com/NXMyYXIiNW — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 4, 2020

Сама игра закончилась победой "Лейкерс" 116:108. Команда гарантировала себе первое место в Западной конференции. Впервые "Лейкерс" с сезона 2009/2010 выиграли свою конференцию. В этом же сезоне они выиграли свой последний титул.