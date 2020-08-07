Олексій Лень поборов коронавірус та повернувся на паркет. Він зіграв у матчі НБА за "Сакраменто Кінгс" проти "Нью Орлеан Пелікасн". І допоміг перемогти.

Олексій Лень провів на майданчику 15 хвилин. Він набрав лише 8 очок, чотири яких зі штрафних кидків. Але одна атака за участі Леня стала мало не окрасою матчу.

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Лень під Щитом отримав прихований пас від партнера, після чого зробив ефектний данк однією рукою через двох зіркових суперників – Зайона Вільямсона та Брендона Інгрема.

F X finds E N pic.twitter.com/GRhGQlI2LA — Sacramento Kings (@SacramentoKings) August 6, 2020

Сам матч закінчився перемогою "Сакраменто" 140:125. Команда зберігає примарні шанси потрапити у плей-офф.