Вашингтон на своем паркете показал хорошую игру и закончил матч вничью. Победителя матча клубы определяли в овертайме.

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Вашингтон – Сан-Антонио 143:146 (34:38, 28:27, 33:30, 38:38, 10:13)

Свое время на площадке за хозяев провел центровой Алексей Лень, и доказал, что вышел на паркет не зря. Украинец сыграл 23 минуты 21 секунду, за это время украинец набрал 17 очков, 10 подборов и одну передачу. Также запомнился одним блок-шотом и 4 фолами.

Лень оформил дабл-дабл. Правда, он не смог спасти победу для Вашингтона. Поражение прервало для команды 8-матчевую победную серию. Сейчас клуб идет на 10 месте в Восточной конференции, в его активе 27 побед и 34 фиаско. Его соперник Сан-Антонио с 31 успехом и 29 поражениями располагается на 9-й позиции в Западной конференции.

Следующий матч Вашингтон проведет 29 апреля против Лейкерс.

Вашингтон – Сан-Антонио видеообзор