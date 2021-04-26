На восьмом месте оказался Майлз Бриджес. В матче против Бостона его партнер сделал перехват. Бриджес подхватил мяч, и поскольку время для атаки заканчивалось, то совершил дальний бросок. Мяч залетел в корзину, когда время игры уже вышло. Но бросок засчитали, ведь бросил он мяч за 0,4 секунды до конца.

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Голден Стэйт в этом сезоне переживает не лучшие времена. Но их лидер Стефен Керри, похоже, таки восстановился. И снова показал свое мастерство с дальними бросками. Его попадание попало на пятое место.

Всего в этом матче Керри набрал 37 очков, забросив семь трехочковых.

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