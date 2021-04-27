Вашингтон на власному паркеті показав хорошу гру та завершив матч нічиєю. Переможця матчу клуби визначали лише в овертаймі.

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Вашингтон – Сан-Антоніо 143:146 (34:38, 28:27, 33:30, 38:38, 10:13)

Свій час на майданчику за господарів провів центровий Олексій Лень та довів, що вийшов на паркет недаремно. Українець зіграв 23 хвилини 21 секунду, за цей час українець набрав 17 очок, 10 підбирань та одну передачу. Також запам'ятався одним блок-шотом та 4 фолами.

Лень оформив дабл-дабл. Щоправда, він не зміг врятувати перемогу для Вашингтона. Поразка перервала для команди 8-матчеву серію з перемог. Зараз клуб йде на 10 місці у Східній конференції, у його доробку 27 перемог та 34 фіаско. Його суперник Сан-Антоніо із 31 успіхом та 29 поразками розташовується на 9-й позиції у Західній конференції.

Наступний матч Вашингтон проведе 29 квітня проти Лейкерс.

Вашингтон – Сан-Антоніо відеоогляд