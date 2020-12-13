У НБА відбулися чергові передсезонні матчі. Український бігмен Олексій Лень провів першу гру за Торонто.

Торонто Репторс на виїзді обіграли Шарлотт Хорнетс (111:100). Дебютний матч за Репторс провів Лень, пише 24 канал.

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Український центровий зіграв 9 хвилин, за цей час українець набрав 3 очки (3-6 штрафні), зробив 3 підбирання, 2 перехоплення та 1 блок-шот.

Торонто Репторс – Шарлотт Хорнетс відеоогляд

Кар'єра Олексія Леня в NBA

До підписання угоди з Торонто Лень змінив три клуби в NBA. Свою заокеанську кар'єру він розпочав у Фінікс Санз, де провів аж 5 сезонів.

Після цього він виступав за Атланту Хуокс та Сакраменто Кінгз. Загалом у складі трьох клубів український центровий провів 467 поєдинків.

У минулому сезоні Олексій з 55 матчів лише у 12 випадках виходив у стартовій п'ятірці.