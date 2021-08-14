Лень стал игроком Сакраменто: украинец будет получать бешеную зарплату в НБА

Украинский баскетболист Алексей Лень снова сменил команду в НБА. Сакраменто 14 августа объявил о возвращении Алексея Леня.

Лень нашел новый-старый клуб

Алексей Лень официально заключил контракт с Сакраменто. Условия сделки не сообщаются.

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Приятно приветствовать Алекса снова в Кингз. Он добавит жесткости, конкурентоспособности и опыта, сохраняя при этом нашу глубину в передней линии,

– сказал генеральный менеджер Сакраменто Монте Макнейр.



Алексей Лень / Фото twitter.com/SacramentoKings

28-летний Лень уже играл за Сакраменто в сезоне-2019/2020.

В прошлом сезоне Алексей играл в составе Вашингтона, за который провел 57 матчей, набирая в среднем 7,1 очков за игру. Украинцу в 2021 году впервые в карьере удалось сыграть в плей-офф НБА.

В НБА Лень также выступал за Финикс, Атланту и Торонто.

Зарплата Леня