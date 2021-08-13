Драммонд спас сына

28-летний Драммонд отличился героическим поступком во время отдыха. Центровой Филадельфии спас сына от утопления.

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Инцидент произошел в небольшом бассейне, куда упал ребенок баскетболиста. Мальчик сидел у бассейна и случайно покатился.

Андре продемонстрировал молниеносную реакцию. Игрок НБА бросился на помощь в бассейн и вытащил ребенка. К счастью, с сыном баскетболиста все хорошо.

Драммонд героически спас сына от утопления – видео