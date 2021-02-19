Бригада футбольных судей из Украины будет обслуживать поединок отборочного турнира чемпионата Европы-2022 среди женщин Финляндия – Португалия.

Арбитром в поле в поединке сборных Финляндии и Португалии, который запланирован на 19 февраля, назначена Екатерина Монзуль.

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Помогать ей будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Обязанности четвертого арбитра возложены на Анастасию Романюк.

К слову. Матч состоится в Хельсинки 19 февраля и начнется в 18.15 по киевскому времени.

Монзуль вошла в историю

В 2020 году Монзуль и ее помощницы вошли в историю, став первой полностью женской бригадой, которая отработала на матче Лиги наций. Также украинка впервые в карьере отсудила матч Лиги Европы.

Екатерина не первый год входит в мировую элиту в женском судейском корпусе. В 2015-м она выиграла опрос IFFHS, в 2014-м была 2-й, в 2017-м была 4-й, в 2018-м – 5-й, а в прошлом году заняла шестое место.