Бригада футбольних суддів з України обслуговуватиме поєдинок відбіркового турніру чемпіонату Європи-2022 серед жінок Фінляндія – Португалія.

Арбітром в полі в поєдинку збірних Фінляндії та Португалії, який запланований на 19 лютого, призначена Катерина Монзуль.

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Допомагати їй будуть Марина Стрілецька і Світлана Грушко. Обов'язки четвертого арбітра покладено на Анастасію Романюк.

До слова. Матч відбудеться у Гельсінкі 19 лютого і розпочнеться о 18.15 за київським часом.

Монзуль увійшла в історію

У 2020 році Монзуль та її помічниці увійшли в історію, ставши першою повністю жіночої бригадою, яка відпрацювала на матчі Ліги націй. Також українка вперше у кар'єрі відсудила матч Ліги Європи.

Катерина не перший рік входить до світової еліти в жіночому суддівському корпусі. У 2015-му вона виграла опитування IFFHS, в 2014-му була 2-ю, 2017-го була 4-ю, в 2018-му – 5-ю, а торік посіла шосте місце.