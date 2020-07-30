Украинский арбитр Монзуль будет работать на финальном турнире женской Лиги чемпионов
Украинская бригада арбитерок во главе с Екатериной Монзуль будут работать на финальном турнире Лиги чемпионов. Матчи состоятся в Испании с 21 по 30 августа.
Вместе с Екатериной Монзуль на этих матчах будут работать ассистентки Александра Ардашева и Марина Стрелецкая, сообщили в Украинской ассоциации футбола.
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На каких именно матчах будет работать бригада арбитерок во главе с Екатериной Монзуль – пока неизвестно. В четвертьфинале турнира 21 – 22 августа сыграют:
- Глазго – Вольфсбург
- Атлетико – Барселона
- Арсенал – ПСЖ
- Лион – Бавария
Полуфиналы запланированы на 25 августа. Финал женской Лиги чемпионов – 30 августа.
Отметим, что именно эта бригада абритерок работала в финале Кубка Украины, в котором киевское "Динамо" в серии пенальти одолело полтавскую "Ворсклу".