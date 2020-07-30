Украинская бригада арбитерок во главе с Екатериной Монзуль будут работать на финальном турнире Лиги чемпионов. Матчи состоятся в Испании с 21 по 30 августа.

Вместе с Екатериной Монзуль на этих матчах будут работать ассистентки Александра Ардашева и Марина Стрелецкая, сообщили в Украинской ассоциации футбола.

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На каких именно матчах будет работать бригада арбитерок во главе с Екатериной Монзуль – пока неизвестно. В четвертьфинале турнира 21 – 22 августа сыграют:

Глазго – Вольфсбург

Атлетико – Барселона

Арсенал – ПСЖ

Лион – Бавария

Полуфиналы запланированы на 25 августа. Финал женской Лиги чемпионов – 30 августа.

Отметим, что именно эта бригада абритерок работала в финале Кубка Украины, в котором киевское "Динамо" в серии пенальти одолело полтавскую "Ворсклу".