Українська бригада арбітерок на чолі з Катериною Монзуль працюватимуть на фінальному турнірі Ліги чемпіонів. матчі відбудуться в Іспанії з 21 по 30 серпня.

Разом з Катериною Монзуль на цих матчах працюватимуть асистентки Олександра Ардашева та Марина Стрілецька, повідомили в Українській асоціації футболу.

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На яких саме матчах працюватиме бригада арбітерок на чолі з Катериною Монзуль – поки невідомо. У чвертьфіналі турніру 21 – 22 серпня зіграють:

Глазго – Вольфсбург

Атлетіко – Барселона

Арсенал – ПСЖ

Ліон – Баварія

Півфінали заплановані на 25 серпня. Фінал жіночої Ліги чемпіонів – 30 серпня.

Відзначимо, що саме ця бригада абрітерок працювала у фіналі Кубка України, в якому київське "Динамо" у серії пенальті здолало полтавську "Ворсклу".