Українська арбітриня Монзуль працюватиме на фінальному турнірі жіночої Ліги чемпіонів
Українська бригада арбітерок на чолі з Катериною Монзуль працюватимуть на фінальному турнірі Ліги чемпіонів. матчі відбудуться в Іспанії з 21 по 30 серпня.
Разом з Катериною Монзуль на цих матчах працюватимуть асистентки Олександра Ардашева та Марина Стрілецька, повідомили в Українській асоціації футболу.
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На яких саме матчах працюватиме бригада арбітерок на чолі з Катериною Монзуль – поки невідомо. У чвертьфіналі турніру 21 – 22 серпня зіграють:
- Глазго – Вольфсбург
- Атлетіко – Барселона
- Арсенал – ПСЖ
- Ліон – Баварія
Півфінали заплановані на 25 серпня. Фінал жіночої Ліги чемпіонів – 30 серпня.
Відзначимо, що саме ця бригада абрітерок працювала у фіналі Кубка України, в якому київське "Динамо" у серії пенальті здолало полтавську "Ворсклу".