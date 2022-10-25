Матч Цюрих – Буде/Глимт состоится в четверг, 27 октября. Игра начнется в 19.45. На этом матче будут работать украинские судьи. Главным арбитром выступит Евгений Арановский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Александр Беркут. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

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Следует отметить, что за Цюрих выступает украинский нападающий Богдан Вьюнник. В воротах Буде/Глимта стоит россиянин Никита Хайкин.

Цюрих проиграл все четыре матча в группе Лиги Европы. В том числе и Буде/Глимту, который после четырех туров имеет четыре очка и занимает третье место. Так что если швейцарская команда будет бороться за шанс сыграть в плей-офф Лиги конференций, то у Буде/Глимта есть шанс выйти в плей-офф Лиги Европы.