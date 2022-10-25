Матч Цюрих – Буде/Глімт відбудеться в четвер, 27 жовтня. Гра розпочнеться о 19:45. На цьому матчі працюватимуть українські судді. Головним арбітром виступить Євген Арановський. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Олександр Беркут. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов.

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Варто відзначити, що за Цюрих виступає український нападник Богдан В'юнник. Натомість у воротах Буде/Глімта стоїть росіянин Нікіта Хайкін.

Цюрих програв усі чотири матчі в групі Ліги Європи. У тому числі й Буде/Глімту, який після чотирьох турів має чотири очки та посідає третє місце. Тож якщо швейцарська команда буде боротися за шанс зіграти в плей-офф Ліги конференцій, то Буде/Глімт ма шанс вийти в плей-офф Ліги Європи.