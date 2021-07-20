Украинский арбитр будет работать на матче Лиги чемпионов
Источник:УАФ
Украинская бригада арбитров получила назначение на матч квалификации Лиги чемпионов. Еще две судейские бригады получили назначение на матчи Лиги конференций.
На поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между шведским Мальме и финским ГИК будет работать украинская судейская бригада во главе с Николаем Балакиным. На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Сергей Приступа. Четвертый арбитр – Андрей Коваленко.
Встреча состоится в среду, 21 июля, в Мальме и начнется в 20.00 по киевскому времени.
Напомним Шахтер получил первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
В четверг, 22 июля, на двух матчах Лиги конференций будут работать украинские арбитры. Однако в одном случае будет интернациональная бригада арбитров. Главным арбитром поединка Карабах (Азербайджан) – Ашдод (Израиль) выступит Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать поляки Аркадиуш Войчик и Томаш Нимеровский. Четвертый арбитр – Петр Ласик (Польша).
На матче Уйпешт (Венгрия) — Вадуц (Лихтенштейн) будет работать украинская судейская бригада во главе с Денисом Шурманом. На линиях ему будут помогать Александр Жуков и Александр Беркут. Четвертый арбитр – Виталий Романов.