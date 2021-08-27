Украинских клубов впервые в истории не будет в групповой стадии Лиги Европы

В сезоне 2009/2010 стартовала Лига Европы. После этого все 12 лет УПЛ в этом турнире имела представителей в основном раунде. Иногда двух, однажды даже трех.

К сожалению, Заря не сумела пройти Рапид. Таким образом, впервые в истории представителей УПЛ не будет в Лиге Европы.

Смотрите также Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

Для луганчан на этом евросезон не закончен, коллектив Скрипника 27 августа узнает соперников по Лиге конференций.

Что известно о вылете Зари из Лиги Европы

Луганская Заря в квалификации Лиги Европы потерпела второе поражение от австрийского Рапида и покинула турнир. В первом матче раунда плей-офф Заря пропустила три мяча от Рапида, а в домашней для себя игре снова трижды пропустила. Отличие от первого поединка заключается в том, что сама команда Виктора Скрипника смогла дважды забить на этот раз.

На 89-й минуте Заря имела возможность сравнять счет и сделать 3:3 на табло, но форвард луганчан Шахаб Захедитабар не забил пенальти. Хотя в этой игре он второй гол команды как раз забил с одиннадцатиметровой отметки.