Украинских фанатов не пускают на решающий матч отбора ЧМ-2022: детали скандала
10 ноября 2021 , 20:58Читати новину українською
Источник:УАФ
Сборная Украины рискует остаться без поддержки болельщиков в решающем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Принимающая сторона отказалась выделить сопернику 5-процентную квоту билетов.
УАФ в письме с подписью первого вице-президента ассоциации Олега Протасова попросила УЕФА вмешаться, чтобы правила допуска украинских болельщиков и официальная делегация на поединок Босния и Герцеговина – Украина была соблюдена.
К слову Лидер сборной Боснии может пропустить решающий матч против Украины: причина
Такое решение ФСБГ основывается на сложной эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса.
Ключевой матч Украины и Боснии
- Поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября в Зенице.
- После семи сыгранных матчей сборная Украины занимает второе место в группе D (9 очков), как сохраняя теоретические шансы на первое место в своем квинтете, так и имея возможность пролететь мимо плей-офф. Сборная Боснии разместилась на четвёртом месте.