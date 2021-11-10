УАФ у листі за підписом першого віцепрезидента асоціації Олега Протасова попросила УЄФА втрутитися, аби правил допуску українських уболівальників та офіційної делегації на поєдинок Боснія та Герцеговина – Україна було дотримано.
До слова Лідер збірної Боснії може пропустити вирішальний матч проти України: причина
Таке рішення ФСБГ ґрунтується на складній епідеміологічній ситуації з поширенням коронавірусу.
Ключовий матч України та Боснії
- Поєдинок відбору ЧС-2022 між збірними Боснії та Герцеговини та України відбудеться 16 листопада у Зениці.
- Після семи зіграних матчів збірна України посідає друге місце у групі D (9 очок), як зберігаючи теоретичні шанси на перше місце у своєму квінтеті, так і маючи можливість пролетіти повз плей-офф. Збірна Боснії розмістилася на четвертому місці.