УАФ у листі за підписом першого віцепрезидента асоціації Олега Протасова попросила УЄФА втрутитися, аби правил допуску українських уболівальників та офіційної делегації на поєдинок Боснія та Герцеговина – Україна було дотримано.

До слова Лідер збірної Боснії може пропустити вирішальний матч проти України: причина

Таке рішення ФСБГ ґрунтується на складній епідеміологічній ситуації з поширенням коронавірусу.

Ключовий матч України та Боснії