Как сообщает официальный сайт местной федерации футбола, нападающий травмировался в последнем матче за клуб против Милана (1:1).
К слову Фанаты не смогут поддержать сборную Украины в решающем матче против Боснии и Герцеговины
Джеко отыграл в миланском дерби 76 минут поединка и был заменен на Хоакина Корреа. В настоящее время опытный форвард находится в лагере сборной Боснии, где он прошел медобследование.
35-летний нападающий провел в этом сезоне за Интер во всех турнирах 16 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных передачи.
Ключевой матч Украины и Боснии
- Поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября в Зенице.
- После семи сыгранных матчей сборная Украины занимает второе место в группе D (9 очков), как сохраняя теоретические шансы на первое место в своем квинтете, так и имея возможность пролететь мимо плей-офф. Сборная Боснии разместилась на четвёртом месте.