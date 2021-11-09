Как сообщает официальный сайт местной федерации футбола, нападающий травмировался в последнем матче за клуб против Милана (1:1).

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Джеко отыграл в миланском дерби 76 минут поединка и был заменен на Хоакина Корреа. В настоящее время опытный форвард находится в лагере сборной Боснии, где он прошел медобследование.

Таким образом, участие Джеко в двух ближайших матчах, включая Украину, остается под вопросом.

35-летний нападающий провел в этом сезоне за Интер во всех турнирах 16 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных передачи.

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