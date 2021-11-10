УАФ в письме с подписью первого вице-президента ассоциации Олега Протасова попросила УЕФА вмешаться, чтобы правила допуска украинских болельщиков и официальная делегация на поединок Босния и Герцеговина – Украина была соблюдена.

К слову Лидер сборной Боснии может пропустить решающий матч против Украины: причина

Такое решение ФСБГ основывается на сложной эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса.

Ключевой матч Украины и Боснии