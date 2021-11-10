УАФ в письме с подписью первого вице-президента ассоциации Олега Протасова попросила УЕФА вмешаться, чтобы правила допуска украинских болельщиков и официальная делегация на поединок Босния и Герцеговина – Украина была соблюдена.
К слову Лидер сборной Боснии может пропустить решающий матч против Украины: причина
Такое решение ФСБГ основывается на сложной эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса.
Ключевой матч Украины и Боснии
- Поединок отбора ЧМ-2022 между сборными Боснии и Герцеговины и Украины состоится 16 ноября в Зенице.
- После семи сыгранных матчей сборная Украины занимает второе место в группе D (9 очков), как сохраняя теоретические шансы на первое место в своем квинтете, так и имея возможность пролететь мимо плей-офф. Сборная Боснии разместилась на четвёртом месте.