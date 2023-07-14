"Ждем "золото" в Киеве": украинские воины с передовой поздравили Ярмоленко с возвращением

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся в родной клуб. Все болельщики "бело-синих" рассчитывают, что благодаря легендарному вингеру Динамо завоюет золотые награды.

Киевское Динамо провалило прошлый сезон в чемпионате УПЛ, финишировав на 4-м месте. Благодаря возвращению легендарного динамовца Андрея Ярмоленко в клубе надеются снова стать чемпионами. Такие же ожидания и у самых преданных болельщиков "бело-синих".

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В честь возвращения Ярмоленко украинские военные прямо на фронте записали видео, в котором обратились к легенде.

"Ярмола, братик, поздравляем с возвращением домой! Болельщики Динамо Киев уже заждались тебя и очень рады твоему возвращению.

Мы ждем золотые медали в Киеве и Лигу чемпионов. Yarmola, the king of Ukraine. Слава Украине!", – сказали украинские воины.

Украинские военные обратились к Ярмоленко: смотрите видео

Отметим, что 33-летний Андрей Ярмоленко уже забивает за Динамо на тренировочном сборе в Австрии. Звездный футболист отличился в спаррингах против словенского Тригалава (9:0) да австрийского Вольфсберга (8:0). Свой первый поединок в чемпионате динамовцы сыграют против Миная. Базовая дата 1-го тура УПЛ – 29 июля.