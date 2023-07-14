Київське Динамо провалило минулий сезон в чемпіонаті УПЛ, фінішувавши на 4 місці. Завдяки поверненню легендарного динамівця Андрія Ярмоленка в клубі сподіваються знову стати чемпіонами. Такі ж очікування й у самих відданих вболівальників "біло-синіх".

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На честь повернення Ярмоленка українські військові прямо на фронті записали відео, в якому звернулися до легенди.

"Ярмола, братику, вітаємо з поверненням додому! Вболівальники «Динамо» Київ вже зачекались на тебе і дуже раді твоєму поверненню.

Ми чекаємо золоті медалі у Києві і Лігу чемпіонів. Yarmola, the king of Ukraine. Слава Україні!", – сказали українські воїни.

Українські військові звернулися до Ярмоленка: дивіться відео

Зазначимо, що 33-річний Андрій Ярмоленко вже забиває за Динамо на тренувальному зборі в Австрії. Зірковий футболіст відзначився у спарингах проти словенського Тригалава (9:0) та австрійського Вольфсберга (8:0). Свій перший поєдинок в чемпіонаті динамівці зіграють проти Минаю. Базова дата 1-го туру УПЛ – 29 липня.