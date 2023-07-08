Киевское Динамо провело товарищеский матч против австрийского Вольфсберга. "Бело-синие" ничего не оставили от своего оппонента, обыграв "волков" 8:0, пишет24 Канал.

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Демонстрирует свой класс

Столичный клуб уже провел свой второй спарринг на австрийском собрании, сначала киевляне разобрались с бухарестским Динамо со счетом 4:1. В этот раз подготовиться "бобрам" к сезону помог австрийский Вольфсберг, который "бело-синие" безжалостно сокрушили. Один из голов на свой счет записал и звездный новичок Динамо Андрей Ярмоленко, забивший свой первый мяч в футболке киевлян по возвращении.

Капитан сборной Украины начал матч на скамейке запасных и появился на второй тайм, на тот момент столичный коллектив уже побеждал "волков" со счетом 5:0. Андрей Ярмоленко, которым временно выступает под 21-м номером, в эффектном стиле отличился "дебютным" мячом. Именитый вингер получил "кожяного" в штрафной соперника, с холодной головой обыграл голкипера и уже в пустые ворота забил мяч в сетку ворот. Впоследствии Ярмоленко отличился еще и двумя ассистами, помог Динамо выиграть своего соперника со счетом 8:0.

Кстати говоря. В матче забивали Богдан Леднев, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Андрей Ярмоленко, а также дубли оформили Владислав Кабаев и Бенито.

Видео гола Ярмоленко: