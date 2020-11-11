Украинские велосипедистки завоевали бронзу в командном спринте на чемпионате Европы
Украинки Любовь Басова, Елена Старикова и Александра Логвинюк выиграли бронзу в командном спринте на чемпионате Европы в Пловдиве (Болгария).
Медальный поединок они выиграли у сборной Чехии с преимуществом в +2,493 секунды. Об этом пишет Prosport.ua.
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Что касается первых двух мест, то золото и серебро достались командам России и Великобритании.
Добавим, что завершилась также мужская гонка на выбывание, но украинец Владислав Щербань занял только десятое место.
Что такое велотрекВелотрек – это замкнутое овальное кольцо для тренировок и соревнований по велосипедному спорту (в основном, велотрекових гонок). Велотрек с трибунами и вспомогательными помещениями называется велодром. Может быть как открытым, так и закрытым.
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