Українки Любов Басова, Олена Старікова та Олександра Логвинюк виграли бронзу в командному спринті на чемпіонаті Європи в Пловдиві (Болгарія).

Медальний поєдинок вони виграли у збірної Чехії з перевагою в +2,493 секунди. Про це пише Prosport.ua.

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Що стосується перших двох місць, то золото і срібло дісталися командам Росії та Великобританії.

Додамо, що завершилася також чоловіча гонка на вибування, але українець Владислав Щербань зайняв тільки 10-е місце.