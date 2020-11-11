Українські велосипедистки вибороли бронзу в командному спринті на чемпіонаті Європи
Українки Любов Басова, Олена Старікова та Олександра Логвинюк виграли бронзу в командному спринті на чемпіонаті Європи в Пловдиві (Болгарія).
Медальний поєдинок вони виграли у збірної Чехії з перевагою в +2,493 секунди. Про це пише Prosport.ua.
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Що стосується перших двох місць, то золото і срібло дісталися командам Росії та Великобританії.
Додамо, що завершилася також чоловіча гонка на вибування, але українець Владислав Щербань зайняв тільки 10-е місце.
Що таке велотрек
Велотрек – це замкнуте овальне кільце для тренувань і змагань з велосипедного спорту (в основному, велотрекових гонок). Велотрек з трибунами і допоміжними приміщеннями називається велодромом. Може бути як відкритим, так і закритим.
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