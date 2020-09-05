4 сентября 22-летний российский велогонщик Павел Свешников потерял сознание на соревнованиях в Москве. Врачи сделали все возможное, но спасти спортсмена не удалось.

Спортсмен потерял сознание во время групповой гонки на велотреке. Об этом сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов в комментарии для издания ТАСС.

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Смерть на велотреке

По предварительной информации, медики оперативно среагировали на такой случай, но все их действия оказались неуспешными.

По словам Екимова, спортсмен находился на вираже, где и упал. Тогда медицинский персонал отнес его на носилках к машине. Реанимация приехала через минут 10-15. Все действия проводили уже там, но в итоге ничего не помогло.

Екимов отметил, что Свешников был талантливым спортсменом из его династии. Его дядя был рекордсменом мира, а двоюродный брат – чемпионом Европы. На юниорском уровне был победителем на всех главных соревнованиях.