В воскресенье, 10 января, стартует квалификация Australian Open. У мужчин через сито квалификации будут пытаться пробиться двое украинцев. У женщин – сразу четверо украинок. Все они узнали соперников в первом раунде.

У мужчин сито квалификации будут пытаться преодолеть Сергей Стаховский и Илья Марченко. У женщин – Екатерина Завацкая, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

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Сергей Стаховский в первом круге квалификации сыграет против испанца Бернабе Сапаты Мираллеса, с которым на корте встретится впервые. Последний раз в основной сетке на Australian Open Стаховский играл еще в 2016 году.

Илья Марченко будет противостоять бельгийцу Киммеру Копеянсу. Ранее соперники между собой не встречались. Марченко постарается повторить свое достижение 2017 года, когда в последний раз играл в основной сетке турнира.

Екатерина Завацкая в первом круге поборется против датчанки Клары Тойусон. В 2019 году они уже играли друг против друга. Тогда победу одержала Завацкая. Украинка до этого не выступала в основной сетке Australian Open. Она дважды не смогла преодолеть квалификацию.

Леся Цуренко у соперницы выпала хозяйка турнира – Иванна Попович из Австралии которая получила wild card в квалификацию. Для Цуренко это третий раз, когда ей придется пробиваться на турнир через квалификацию. В прошлом сезоне она вылетела уже в первом круге от Эшли Барти.

Ангелина Калинина сыграет против Пемри Озген из Турции. До этого украинка не проходила квалификацию.

Для Дарьи Снигур это будет дебютная квалификация на Australian Open. И уже в первом круге ей предстоит сыграть против Кэтрин Макнэлли. Обе теннисистки уже сходились друг против друга на корте. Правда это было еще в 2018 году, и на юниорском турнире в Италии. Тогда победила Снигур.