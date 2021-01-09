Украинские теннисисты узнали соперников в квалификации Australian Open
В воскресенье, 10 января, стартует квалификация Australian Open. У мужчин через сито квалификации будут пытаться пробиться двое украинцев. У женщин – сразу четверо украинок. Все они узнали соперников в первом раунде.
У мужчин сито квалификации будут пытаться преодолеть Сергей Стаховский и Илья Марченко. У женщин – Екатерина Завацкая, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
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Сергей Стаховский в первом круге квалификации сыграет против испанца Бернабе Сапаты Мираллеса, с которым на корте встретится впервые. Последний раз в основной сетке на Australian Open Стаховский играл еще в 2016 году.
Илья Марченко будет противостоять бельгийцу Киммеру Копеянсу. Ранее соперники между собой не встречались. Марченко постарается повторить свое достижение 2017 года, когда в последний раз играл в основной сетке турнира.
Екатерина Завацкая в первом круге поборется против датчанки Клары Тойусон. В 2019 году они уже играли друг против друга. Тогда победу одержала Завацкая. Украинка до этого не выступала в основной сетке Australian Open. Она дважды не смогла преодолеть квалификацию.
Леся Цуренко у соперницы выпала хозяйка турнира – Иванна Попович из Австралии которая получила wild card в квалификацию. Для Цуренко это третий раз, когда ей придется пробиваться на турнир через квалификацию. В прошлом сезоне она вылетела уже в первом круге от Эшли Барти.
Ангелина Калинина сыграет против Пемри Озген из Турции. До этого украинка не проходила квалификацию.
Для Дарьи Снигур это будет дебютная квалификация на Australian Open. И уже в первом круге ей предстоит сыграть против Кэтрин Макнэлли. Обе теннисистки уже сходились друг против друга на корте. Правда это было еще в 2018 году, и на юниорском турнире в Италии. Тогда победила Снигур.
- Квалификация Australian Open стартует 10 января и продлится до 13 января. Состоится она в Катаре.
- Australian Open стартует 8 февраля в Мельбурне. Победитель определится в финале 21 февраля.
- Теннисистам придется отбыть обязательный двухнедельный карантин в Австралии. В целом за пределами гостиничного номера им будет разрешено проводить только 5 часов в сутки – для тренировки (2 часа), поддержания физической формы (2 часа) и приема пищи (1 час). А их круг общения будет довольно ограничен.
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