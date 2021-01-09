У неділю, 10 січня, стартує кваліфікація Australian Open. В чоловіків через сито кваліфікації намагатимуться пробитися двоє українців. В жінок – одразу четверо українок. Всі вони дізналися суперників у першому раунді.

У чоловіків сито кваліфікації намагатимуться подолати Сергій Стаховський та Ілля Марченко. У жінок – Катеріна Завацька, Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур.

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Сергій Стаховський у першому колі кваліфікації зіграє проти іспанця Бернабе Сапати Міраллеса, з яким на корті зустрінеться вперше. Востаннє в основній сітці на Australian Open Стаховський грав ще у 2016 році.

Ілля Марченко протистоятиме бельгійцю Кіммеру Копеянса. Раніше суперники між собою не зустрічалися. Марченко намагатиметься повторити своє досягнення 2017 року, коли востаннє грав в основній сітці турніру.

Катаріна Завацька у першому колі позмагається проти датчанки Клари Тойусон. У 2019 році вони вже грали одна проти одної. Тоді перемогу здобула Завацька. Українка до цього не виступала в основній сітці Australian Open. Вона двічі не змогла подолати кваліфікацію.

Леся Цуренко у суперниці випала господарка турніру – Іванна Поповіч з Австралії яка отримала wild card у кваліфікацію. Для Цуренко це третій раз, коли їй доведеться пробиватися на турнір через кваліфікацію. В минулому сезоні вона вилетіла вже у першому колі від Ешлі Барті.

Ангеліна Калініна зіграє проти Пемри Озген з Туреччини. До цього українка не проходила кваліфікацію.

Для Дарії Снігур це буде дебютна кваліфікація на Australian Open. І вже у першому колі їй доведеться зіграти проти Кетрін МакНеллі. Обидві тенісистки вже сходилися одна проти одної на корті. Правда це було ще у 2018 році, і на юніорському турнірі в Італії. Тоді перемогла Снігур.