Украинские теннисисты поздравили болельщиков с наступающим Новым годом: видео
Звезды украинского тенниса подвели итоги сезона-2020 и поздравили поклонников тенниса с Новым 2021 годом.
Соответствующее видео опубликовал портал btu.org.ua.
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Своими яркими воспоминаниями о прошлом теннисном сезоне целями на новый сезон и пожеланиями в 2021 году поделились Элина Свитолина, Илья Марченко, Леся Цуренко, Надежда Киченок и Катарина Завацкая.
Смотрите видео поздравления украинских теннисистов
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