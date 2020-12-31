Звезды украинского тенниса подвели итоги сезона-2020 и поздравили поклонников тенниса с Новым 2021 годом.

Соответствующее видео опубликовал портал btu.org.ua.

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Своими яркими воспоминаниями о прошлом теннисном сезоне целями на новый сезон и пожеланиями в 2021 году поделились Элина Свитолина, Илья Марченко, Леся Цуренко, Надежда Киченок и Катарина Завацкая.

Смотрите видео поздравления украинских теннисистов