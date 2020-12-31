Українські тенісисти привітали вболівальників з прийдешнім Новим роком: відео
Зірки українського тенісу підвели підсумки сезону-2020 і привітали шанувальників тенісу з Новим 2021 роком.
Відповідне відео опублікував портал btu.org.ua.
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Своїми яскравими спогадами про минулий тенісному сезоні, цілями на новий сезон і побажаннями в 2021 році поділилися Еліна Світоліна, Ілля Марченко, Леся Цуренко, Надія Кіченок і Катаріна Завацька.
Дивіться відео привітання українських тенісистів
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