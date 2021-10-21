Украинские теннисистки вышли в полуфинал парного турнира в Испании

Марта Костюк и Людмила Киченок вышли в полуфинал парного турнира WTA в Тенерифе. Украинки в 1/4 финала победили дуэт из Венгрии.

В шаге от решающего матча

Костюк и Киченок одержали победу над дуэтом Анны Бондарь и Далмы Галф из Венгрии.

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Матч продолжался 1 час и 16 минут. Поединок закончился со счетом 6:1, 3:6, 10:7.

Костюк и Киченок 1 раз подавали навылет, сделали 5 двойных ошибок и выиграли 5 из 8 геймов на своей подаче.

Соперницами Костюк и Киченок за выход в финал станут победители матча Дарья Юрак/Андрея Клепач – Ирина Хромачевой/Данка Ковиничи.