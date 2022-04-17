Безумный камбек

15 – 16 апреля в Эшвилле сборная Украины провела 5 матчей против соперниц из США на Кубке Билли Джин Кинг. К сожалению, к встречам за страну команда подошла в обескровленном состоянии. За сборную не смогли сыграть лидеры Элина Свитолина и Марта Костюк, которые пропускали поединки из-за травм, пишет 24 канал.

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Но даже в таком составе Украина продемонстрировала характер и чуть не совершила главную сенсацию турнира. Первый соревновательный день закончился двумя поражениями украинских теннисисток.

А вот 16 апреля девушки показали всю несокрушимость украинского народа. Даяна Ястремская и Катарина Завацкая одержали две драматические победы над Джессикой Пегулой и Шелби Роджерс.

Эмоции Завацкой после победы: смотрите видео

Счет по матчам был 2:2.

Результаты одиночных матчей

Даяна Ястремская (Украина) – Элисон Риск (США) – 6:7, 5:7

Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Пегула (США) – 2:6, 1:6

Даяна Ястремская (Украина) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:4

Катарина Завацкая (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:3, 6:4

Все решалось в парном поединке. За Украину в парном разряде сыграли Людмила Киченок Даяна Ястремская.

К сожалению, по итогам двух сетов украинки уступили американкам Эйжи Мухаммад и Джессике Пегули – 6:7, 3:6.

Однако зрителей, заполнивших трибуны, поддержали украинских теннисисток аплодисментами. Прессслужба Кубка Билли Джин Кинг отметила, что девушки отдали все силы на корте. На трибунах можно было увидеть немало сине-желтых флагов, что придавало украинским теннисисткам мотивации.

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Поражение от США отправило украинок обратно в плей-офф. Поединки состоятся в ноябре 2022-го.