Божевільний камбек

15 – 16 квітня в Ешвіллі збірна України провела 5 матчів проти суперниць із США на Кубку Біллі Джин Кінг. На жаль, до зустрічей за країну команда підійшла у знекровленому стані. За збірну не змогли зіграти лідерки Еліна Світоліна та Марта Костюк, які пропускали поєдинки через травми, пише 24 канал.

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Але навіть у такому складі Україна продемонструвала характер та ледь не створила головну сенсацію турніру. Перший змагальний день закінчився двома поразками українських тенісисток.

А от 16 квітня дівчата показали усю незламність українського народу. Даяна Ястремська та Катаріна Завацька здобули дві драматичні перемоги над Джессікою Пегулою та Шелбі Роджерс.

Емоції Завацької після перемоги: дивіться відео

Рахунок за матчами був 2:2.

Результати одиночних матчів

Даяна Ястремська (Україна) – Елісон Ріск (США) – 6:7(16), 5:7

Катаріна Завацька (Україна) – Джессіка Пегула (США) – 2:6, 1:6

Даяна Ястремська (Україна) – Джессіка Пегула (США) – 6:3, 6:4

Катаріна Завацька (Україна) – Шелбі Роджерс (США) – 6:3, 6:4

Все вирішувалось у парному поєдинку. За Україну у парному розряді зіграли Людмила Кіченок та Даяна Ястремська.

На жаль, за підсумками двох сетів українки поступились американкам Ейжі Мухаммад та Джессіці Пегулі – 6:7, 3:6.

Однак глядачів, які заповнили трибуни, підтримали українських тенісисток оплесками. Пресслужба Кубку Біллі Джин Кінг відзначила, що дівчата віддали усі сили на корті. На трибунах можна було побачити чимало синьо-жовтих прапорів, що додавало українським тенісисткам мотивації.

Українки після прикрої поразки США: дивіться відео

Поразка від США відправила українок назад у плей-офф. Поєдинки відбудуться у листопаді 2022-го.