Сергей Бойко получил назначение на матч МЛС между Нэшвиллом и Филадельфией (0:2). Игра американских команд оказался действительно горячей, а украинский арбитр сыграл в нем чуть ли не ключевую роль.

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Рефери сложно всем угодить

Нэшвилл и Филадельфия находятся на третьей и четвертой строчке МЛС соответственно. Коллективы ведут борьбу за лидерские позиции в чемпионате, а благодаря победе Филадельфии в данном матче коллектив приблизился к Нэшвиллу практически в упор и отстает всего на один балл. Такая ситуация и вызвала горячие страсти на футбольном поле, с которыми пришлось справиться именно Сергею Бойко.

За более чем 100 игровых минут украинский рефери назначил 3 пенальти во встрече (одно отменено, другие два были реализованы игроками Филадельфии), а также продемонстрировал 3 красных карточки (две – игрокам Нэшвилла и одну – гостевой команде) и 6 горчичников в придачу. Стоит отметить, что на третьей из 14-и добавленных минут после сорванной атаки Филадельфии вблизи центра поля сцепились два соперника: защитник Шакилл Мур и форвард Хулиан Карранса, которые за драку получили от Бойко по красной карточке. Одна из дисквалификаций стала следствием двух предупреждений в сторону Дэниела Ловица, совершившего опасный подкат в собственной штрафной, что привело к выполнению пенальти.

Видео удаления Ловица:

Видео схватки:

Желтую карточку от украинца получил и тренер Филадельфии Джим Кертин, который отметил, что был предупрежден из-за ненормативной лексики. Однако американский коуч уверен, что в спорте такая эмоциональность допустима, поэтому он не может понять мотивов Бойко: "Я сказал слово из четырех букв, на "F". Если мы будем за это давать желтые карточки, то можно отменить спорт. Да, я сказал это слово. Говорю его всегда и буду продолжать говорить. Видимо, потому, что взрослый мужчина выругался, я и положил начало негативным событиям".

Наставник Нэшвилла Гэри Смит вообще взялся на полную критиковать украинского арбитра из-за того, что у него нет достаточного опыта арбитража в МЛС: "Думаю, было очень легко для всех на трибунах увидеть, что этому неопытному рефери не хватает компетентности. Мы посмотрели и увидели, что в его только 10 матчей в МЛС. Дело не в нескольких решениях, которые принимались по пенальти. Я действительно считаю, что оба пенальти против нас были. Я критикую не это. Вечер очень разочаровал".

Сергей Бойко в американской лиге