Украинские спортсмены сделали заявление в МОК по агрессии России: в документе отсутствует подпис

Украинские спортсмены обратились в МОК с призывом отстранить Россию и Беларусь от участия в Паралимпиаде-2022, а также исключить их НОК из МОК.

Спортсмены помогают на своем фронте

Среди спортсменов есть Ольга Саладуха, Жан Беленюк, Элина Свитолина, Андрей Говоров, Александр Абраменко, Дарья Белодед, Анна Ризадинова, Владислав Гераскевич, Ольга Харлан и другие.

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Всего подписали более 100 спортсменов, список постоянно пополняется. Их обращение поддержали российские фехтовальщики Софья Великая, Яна Егорян и София Лоханова.

Полное заявление:

"Президенты МОК, Паралимпийский комитет и другие спортивные международные организации.

Паралимпийские игры стартуют через 120 часов, чтобы отметить человеческие ценности. Мы, украинские олимпийцы, вернулись домой 23 февраля и проснулись на следующее утро после ракетных атак России на украинские города. Началось полномасштабное вторжение в Украину.

Беларусь полностью поддержала вторжение России через свои границы. Война все еще разворачивается в Украине. Наши спортсмены вынуждены защищать свою родину и семьи. Они помогают мирному населению справиться с катастрофой войны.

Это явное нарушение олимпийского мира, олимпийского устава и главных олимпийских и человеческих ценностей. Страны-агрессоры не должны иметь никакого права участвовать в спортивных соревнованиях.

Мы, украинские спортсмены, просим:

– немедленно отстраните НОК России и Беларуси;

– отстраните российских и белорусских спортсменов и официальные лица от участия в Паралимпиаде-2022

Мы выступаем за уважение к подлинным олимпийским ценностям. Выступаем за мир! "– сказано в заявлении украинских спортсменов.

В обращении спортсменов в МОК нет подписи президента НОК Украины Сергея Бубки. По информации Tribuna.com, Бубка не выходит на связь с начала войны. Сотрудники НОК Украины не могут с ним связаться. На звонок Tribuna.com он тоже не ответил.

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