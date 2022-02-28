Спортсмены помогают на своем фронте

Среди спортсменов есть Ольга Саладуха, Жан Беленюк, Элина Свитолина, Андрей Говоров, Александр Абраменко, Дарья Белодед, Анна Ризадинова, Владислав Гераскевич, Ольга Харлан и другие.

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Всего подписали более 100 спортсменов, список постоянно пополняется. Их обращение поддержали российские фехтовальщики Софья Великая, Яна Егорян и София Лоханова.

Полное заявление:

"Президенты МОК, Паралимпийский комитет и другие спортивные международные организации.

Паралимпийские игры стартуют через 120 часов, чтобы отметить человеческие ценности. Мы, украинские олимпийцы, вернулись домой 23 февраля и проснулись на следующее утро после ракетных атак России на украинские города. Началось полномасштабное вторжение в Украину.

Беларусь полностью поддержала вторжение России через свои границы. Война все еще разворачивается в Украине. Наши спортсмены вынуждены защищать свою родину и семьи. Они помогают мирному населению справиться с катастрофой войны.

Это явное нарушение олимпийского мира, олимпийского устава и главных олимпийских и человеческих ценностей. Страны-агрессоры не должны иметь никакого права участвовать в спортивных соревнованиях.

Мы, украинские спортсмены, просим:

– немедленно отстраните НОК России и Беларуси;

– отстраните российских и белорусских спортсменов и официальные лица от участия в Паралимпиаде-2022

Мы выступаем за уважение к подлинным олимпийским ценностям. Выступаем за мир! "– сказано в заявлении украинских спортсменов.

В обращении спортсменов в МОК нет подписи президента НОК Украины Сергея Бубки. По информации Tribuna.com, Бубка не выходит на связь с начала войны. Сотрудники НОК Украины не могут с ним связаться. На звонок Tribuna.com он тоже не ответил.

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