Спортсмени допомагають на своєму фронті

Серед спортсменів є Ольга Саладуха, Жан Беленюк, Еліна Світоліна, Андрій Говоров, Олександр Абраменко, Дарія Білодід, Ганна Різатдінова, Владислав Гераскевич, Ольга Харлан та інші.

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Усього його підписали понад 100 спортсменів, список постійно поповнюється. Їхнє звернення підтримали російські фехтувальники Софія Велика, Яна Єгорян та Софія Лоханова.

Повна заява:

"Президенти МОК, Паралімпійського комітету та інших спортивних міжнародних організацій.

Паралімпійські ігри стартують за 120 годин, щоб відзначити людські цінності. Ми, українські олімпійці, повернулися додому 23 лютого і прокинулися наступного ранку після ракетних атак Росії на українські міста. Почалося повномасштабне вторгнення до України.

Білорусь повністю підтримала вторгнення Росії через свої кордони. Війна досі розгортається в Україні. Наші спортсмени змушені захищати свою батьківщину та сім'ї. Вони допомагають мирному населенню впоратися із катастрофою війни.

Це явне порушення олімпійського світу, олімпійського статуту та найголовніших олімпійських та людських цінностей. Країни-агресори не повинні мати жодного права брати участь у спортивних змаганнях.

Ми, українські спортсмени, просимо:

– негайно усуньте НОК Росії та Білорусі;

– усуньте російських та білоруських спортсменів та офіційні особи від участі у Паралімпіаді-2022

Ми виступаємо за повагу до справжніх олімпійських цінностей. Виступаємо за мир! – сказано у заяві українських спортсменів.

У звернені спортсменів до МОК немає підпису президента НОК України Сергія Бубки. За інформацією Tribuna.com, Бубка не виходить на зв’язок з початку війни. Співробітники НОК України не можуть з ним зв’язатися. На дзвінок Tribuna.com він також не відповів.

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