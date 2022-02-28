Под санкции попала и Беларусь
Международный олимпийский комитет опубликовал резолюцию о недопуске спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям. Как известно, Беларусь фактически предоставила России свою территорию, откуда оккупант бомбит по Украине.
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В резолюции МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц.
Если представителей этих стран не удастся отстранить, в МОК просят, чтобы ни один спортсмен или чиновник из России или Беларуси не был допущен под именем "Россия" или "Беларусь".
Согласно резолюции, выступление граждан России или Беларуси и команд возможно только под нейтральным флагом.
Нельзя использовать национальные символы, цвета, флаги или гимны,
– говорится в сообщении.
Исполком МОК принял специальное решение об исключении из Олимпийского ордена:
- президента России Владимира Путина;
- заместителя главы правительства Дмитрия Чернышенко;
- замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака.
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