Под санкции попала и Беларусь

Международный олимпийский комитет опубликовал резолюцию о недопуске спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям. Как известно, Беларусь фактически предоставила России свою территорию, откуда оккупант бомбит по Украине.

К теме МОК призвал все федерации перенести или отменить какие-либо соревнования в России и Беларуси

В резолюции МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц.

Если представителей этих стран не удастся отстранить, в МОК просят, чтобы ни один спортсмен или чиновник из России или Беларуси не был допущен под именем "Россия" или "Беларусь".

Согласно резолюции, выступление граждан России или Беларуси и команд возможно только под нейтральным флагом.

Нельзя использовать национальные символы, цвета, флаги или гимны,

– говорится в сообщении.

Исполком МОК принял специальное решение об исключении из Олимпийского ордена:

президента России Владимира Путина;

заместителя главы правительства Дмитрия Чернышенко;

замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.