В понедельник, 14 декабря, завершился третий соревновательный день по борьбе на индивидуальном Кубке мира в Белграде (Сербия). Украинец Николай Кучмий вырвал победу у армянина Давида Овасапяна, добавив в копилку сборной бронзовую награду.

Украинский борец Николай Кучмий, выступающий в греко-римском стиле, завоевал "бронзу" в схватке в весовой категории до 130 килограммов. Поединок был одним из самых жарких. Представитель Украины сумел перевести своего соперника в партер и вырвать победу за 3 секунды до конца. Финальный счет встречи – 4:2 в пользу Кучмия, пишет 24 канал.

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Как все происходило?

Драка началась не по сценарию украинца. Уже в первой 3-минутке армянин перевел Кучмия в партер и заработал два пункта. Во втором периоде борец из Украины выглядел значительно активнее и владел преимуществом, которое принесла ему очко.

Армянин уже в мыслях получил бронзовую награду. Такое настроение соперника помогло Николаю. Украинец за три секунды до конца эмоционального противостояния перевел своего соперника в партер и вырвал победу у армянина.

Овасапян был не согласен с победой украинца и сразу подал протест. Но судьи были неумолимы и отдали победу Кучмию и добавили в его наследие еще один балл – 4:2. Бронзовая награда в кармане украинца.

Днем ранее бронзовую медаль завоевал другой украинец Сергей Новиков. В весовой категории до 87 килограммов украинец победил иранца Хоссейна Ахмада Нури. Этот бой разворачивался не так напряженно. Победа Новикова – 12:4.

Первый соревновательный день для борчих: результаты В весовой категории до 50 килограммов Лилия Маланчук сначала не заметила на своем пути в 1/4 финала перуанку Глорию АСКУЭ Вилькапому. "Сухой" счет встречи – 10: 0. А уже в полуфинале одолела немку Лизу Эрсель – 16: 7. Уверенные победы позволили украинке выйти в финал Кубка мира, где ее ждет схватка с Анастасией Полещук, которая представляет Россию. Лилия Маланчук – Лиза Эрсель видеообзор

Другая борец Алла Белинская попыталась дать достойный бой в весе до 72 килограммов. Четвертьфинал сложился для украинок лучше – победа над немкой Марией Зельмаер – 10:2. А вот в схватке за выход в финал Алла не смогла праздновать успех. В поединке против турецкой борчихи Бусе Тосун украинка отдала победу сопернице – 2 6. Теперь Белинский ждет малый бронзовый финал. Инна Прокопевнюк в полуфинальной схватке обидно уступила латышке Анастасии Григорьевой – 9:10. Теперь украинка в весе до 62 килограммов охотится за "бронзой.

Тетяна Кит – Пинки Пинки / Фото: United World Wrestling