Украинец Кучмий вырвал "бронзу" на Кубке мира по борьбе за 3 секунды до конца схватки: видео
В понедельник, 14 декабря, завершился третий соревновательный день по борьбе на индивидуальном Кубке мира в Белграде (Сербия). Украинец Николай Кучмий вырвал победу у армянина Давида Овасапяна, добавив в копилку сборной бронзовую награду.
Украинский борец Николай Кучмий, выступающий в греко-римском стиле, завоевал "бронзу" в схватке в весовой категории до 130 килограммов. Поединок был одним из самых жарких. Представитель Украины сумел перевести своего соперника в партер и вырвать победу за 3 секунды до конца. Финальный счет встречи – 4:2 в пользу Кучмия, пишет 24 канал.
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Как все происходило?
Драка началась не по сценарию украинца. Уже в первой 3-минутке армянин перевел Кучмия в партер и заработал два пункта. Во втором периоде борец из Украины выглядел значительно активнее и владел преимуществом, которое принесла ему очко.
Армянин уже в мыслях получил бронзовую награду. Такое настроение соперника помогло Николаю. Украинец за три секунды до конца эмоционального противостояния перевел своего соперника в партер и вырвал победу у армянина.
Овасапян был не согласен с победой украинца и сразу подал протест. Но судьи были неумолимы и отдали победу Кучмию и добавили в его наследие еще один балл – 4:2. Бронзовая награда в кармане украинца.
Днем ранее бронзовую медаль завоевал другой украинец Сергей Новиков. В весовой категории до 87 килограммов украинец победил иранца Хоссейна Ахмада Нури. Этот бой разворачивался не так напряженно. Победа Новикова – 12:4.
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