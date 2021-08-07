"Бронзовые рыбки": Украинские синхронистки завоевали третье место на Олимпиаде-2020

В субботу, 7 августа, на Олимпийских играх в Токио состоялись заключительные соревнования в синхронном плавании. Украина в командных соревнованиях завоевала "бронзу".

Украину представляли Марина Алексиива, Вадислава Алексиива, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

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По итогам технической программы сборная Украины шла на третьем месте. Украинки за свою показанную программу получили результат 94,2685 балла и уступали только представительницам России и Китая.

В произвольной программе, которая состоялась уже 7 августа, наши девушки показали результат 96,0333 и набрали общую сумму 190,3018. Этот результат позволил нашим "рыбкам" завоевать третье место и вторую медаль в этой дисциплине.

Победителями стали представительницы Олимпийского комитета России, набравшие недосягаемые для соперниц 196,0979 балла. Вторые китаянки – 193,5310.

Синхронное плавание. Командные соревнования

Ранее Марта Федина и Анастасия Савчук в выступлениях дуэтов стали третьими и принесли Украине первую в истории медаль в синхронном плавании.

1. ОКР – 196,0979

2. Китай – 193,5310

3. Украина – 190,3018